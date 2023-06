Danni dei fenicotteri nei campi di riso dell’Oristanese 

I fenicotteri, “sa genti arrubia” come li aveva battezzati Peppetto Pau “su professori”, sono ancora più belli di quanto già non lo siano quando volano alti ad ali spiegate e becchi all’insù nel cielo azzurro delle zone umide dell’Oristanese. Ma quando calano nei campi di riso appena coltivati e da poco sommersi dalle acque si trasformano in killer alla ricerca disperata di cibo compromettendo così le produzioni di una delle qualità più pregiate di riso del continente europeo. Circa 3.000 ettari su 3.500 della Sardegna, 100 produttori, 250 mila quintali di produzione per un controvalore che supera i 13 milioni di euro. L’allarme arriva da Confagricoltura Oristano portavoce dei risicoltori “ostaggio di centinaia di fenicotteri rosa”.

Daniele Ferrari dell’Azienda Riso Ferrari, conferma: «Un disastro mai visto. I fenicotteri sono bellissimi ma stanno causando danni incalcolabili». Procedere con l’abbattimento selettivo come succede con i cormorani che fanno man bassa di muggini nello stagno di Cabras non passa neppure nell’anticamera del cervello. «Siamo ben consapevoli dello straordinario ecosistema lagunare e della biodiversità che caratterizza i territori dell’Oristanese e le sue diverse zone umide riconosciute come patrimonio internazionale dalla convenzione di Ramsar. Non vogliano quindi che si crei uno scontro tra le esigenze dell’uomo e quelle della natura, ma proprio per evitare un muro contro muro è necessario che le istituzioni regionali prevedano ristori capaci di venire incontro alle perdite economiche subite dagli agricoltori», sostiene il presidente di Confagricoltura Oristano, Tonino Sanna, che ha ricordato come «l’avifauna è una ricchezza per tutti. Un di più ambientale che va tutelato dalla collettività e da misure ad hoc da parte dell’assessorato regionale all’Agricoltura con quello della Difesa dell’ambiente. Non possiamo però pretendere che la buona convivenza tra uomo e natura sia praticata sulle spalle e soprattutto sul lavoro a perdere degli imprenditori agricoli».

Secondo Confagricoltura l’esempio viene dalla Spagna dove le istituzioni regionali «si impegnano a coprire i danni causati dai fenicotteri. Queste soluzioni possiamo prenderle in prestito e adattarle alla nostra realtà». La richiesta è precisa: la Regione convochi le organizzazioni di categoria con cui discutere tempi e modalità di interventi. «Prima possibile», incalza Ferrari.

