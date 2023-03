Danni da pandemia, fondi alle imprese 

C’è tempo fino al 31 marzo (a partire dall’8 marzo) per partecipare all’avviso pubblico per i contributi a fondo perduto riservati alle imprese cagliaritante provate dall’impatto dell’emergenza sanitaria.

Il finanziamento ammonta a 940.000 euro, con la possibilità di un incremento nei prossimi mesi a valere sugli stessi fondi. Il contributo potrà coprire un importo compreso tra un minimo di 25.000 e un massimo di 75.000 euro e l’agevolazione costituirà fino all’80% dell’importo complessivo dell’investimento, mentre la restante parte rimarrà a carico dell’impresa (che potrà provvedere con mezzi propri o finanziamenti di terzi).

Beneficiarie del contributo sono le micro e piccole medie imprese aventi sede operativa in città e operanti nei settori del commercio, dell’artigianato, nella somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione, della ricettività, del turismo, della cultura, dello sport e tempo libero. Requisito di ammissione sarà la loro costituzione e operatività almeno dal 1° gennaio 2020. Gli interventi possibili sono: abbattimento di emissioni anche acustiche; riduzione dell’impatto ambientale; riduzione dei consumi energetici; sviluppo digitale. Saranno considerate ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari e software, di sistemi di e-commerce, di brevetti e licenze, di impianti da fonti rinnovabili, di mezzi mobili elettrici targati e non targati oltre che spese di consulenza per un massimale del 10%.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma all’indirizzo https://avvisi.comune.cagliari.it dalle ore 9 dell’8 marzo e non oltre le 23:59 del 31 marzo. Indispensabile la Pec e la firma elettronica digitale del legale rappresentante.

