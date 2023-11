Danni alle aziende agricole, via alle domande per i ristori 

Laore pubblica il bando per il ristoro dei danni alle produzioni agricole dovuti all’alluvione del 28 novembre 2020. L’intervento complessivo, 13 milioni e 297 mila euro, è destinato a tutti i territori dell’Isola. Le domande vanno presentate dalle ore 12 del primo dicembre alle 12 del 2 gennaio. «Finalmente, a pochi giorni dai tre anni esatti dall’alluvione che ha colpito le nostre campagne e il centro abitato, causando tre vittime e oltre 100 milioni di euro di danni materiali, arriva il primo bando sui ristori in agricoltura. A breve ne dovrebbe essere pubblicato un secondo per i danni a strutture, macchine e attrezzature», dice il vicesindaco Peppe Pala.

