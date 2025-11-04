VaiOnline
Via Fiume.
04 novembre 2025 alle 01:23

Danni alla rete idrica: via alla riparazione 

Il raid è di qualche settimana fa. I vandali avevano rubato alcune valvole della rete idrica in via Fiume, creando grossi problemi agli idranti sistemati lungo la strada e che si sono rivelati in più occasioni fondamentali in caso di incendi. Così adesso si corre ai ripari con un intervento di manutenzione.

È stata la ditta affidataria che si occupa della manutenzione continua degli idranti a rilevare che «il funzionamento degli idranti installati non può essere attivato in quanto nelle cassette di derivazione della rete idrica, estranea al lavoro di posizionamento degli idranti, sono state sottratte da ignoti le valvole necessarie al controllo del flusso dell’acqua». Inoltre «sono state rilevate perdite nel sottosuolo tra i punti di derivazione che conducono l’acqua dalla rete idrica agli idranti». Così adesso si procederà immediatamente al ripristino in modo da garantire il funzionamento degli idranti, perché se anche la campagna antincendi di quest’anno è giunta al termine la parola d’ordine resta sempre quella della prevenzione e che appunto, la verifica sulla corretta tenuta dei dispositivi antincendio costituisce una delle attività più rilevanti, soprattutto in particolari zone della città dove c’è una vegetazione sottoposta a continuo monitoraggio e a rischio costante di incendio.

