Danni alla rete, fuga di gas 

«Abbiamo sentito uno sfiato forte, poi un tremendo odore di gas. Abbiamo indossato tre mascherine, ma non è servito a nulla - racconta una delle dipendenti del supermercato - qualcuno ha avuto la nausea, altri mal di testa forti. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco, e ci hanno detto di evacuare subito il punto vendita. Abbiamo chiuso tutto e fatto uscire i clienti dalla parte di via Lucania». Il racconto della dipendente è quello di chi ha vissuto in prima persona quanto accaduto. Un’altra ragazza aggiunge: «L’odore era talmente forte che si sentiva già vicino alla chiesa delle Grazie, quando poi sono arrivata qui ho visto i vigili del fuoco e la strada chiusa».

Un rumore inconfondibile, quello di un forte sfiato di gas che esce a pressione, udito distintamente tra il frastuono delle macchine operatrici in azione. Poi un acre odore di gas. Talmente forte da creare nausea e mal di testa ad alcuni dipendenti di un vicino supermercato. L’allarme ieri pomeriggio a Nuoro è scattato attorno alle 14.30, in via La Marmora quando, proprio davanti al comando della polizia locale, gli operai intenti alla posa della fibra ottica hanno danneggiato una tubazione della rete del gas. Il supermercato è stato evacuato, la strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora.

Un rumore inconfondibile, quello di un forte sfiato di gas che esce a pressione, udito distintamente tra il frastuono delle macchine operatrici in azione. Poi un acre odore di gas. Talmente forte da creare nausea e mal di testa ad alcuni dipendenti di un vicino supermercato. L’allarme ieri pomeriggio a Nuoro è scattato attorno alle 14.30, in via La Marmora quando, proprio davanti al comando della polizia locale, gli operai intenti alla posa della fibra ottica hanno danneggiato una tubazione della rete del gas. Il supermercato è stato evacuato, la strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora.

La testimonanza

«Abbiamo sentito uno sfiato forte, poi un tremendo odore di gas. Abbiamo indossato tre mascherine, ma non è servito a nulla - racconta una delle dipendenti del supermercato - qualcuno ha avuto la nausea, altri mal di testa forti. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco, e ci hanno detto di evacuare subito il punto vendita. Abbiamo chiuso tutto e fatto uscire i clienti dalla parte di via Lucania». Il racconto della dipendente è quello di chi ha vissuto in prima persona quanto accaduto. Un’altra ragazza aggiunge: «L’odore era talmente forte che si sentiva già vicino alla chiesa delle Grazie, quando poi sono arrivata qui ho visto i vigili del fuoco e la strada chiusa».

L’intervento

Immediato il piano d’emergenza che ha visto arrivare sul posto le squadre dei vigili del fuoco, con i tecnici. Un allarme ancora più grande perché la rottura della tubazione è avvenuta a pochi metri dal comando della polizia municipale e anche da un distributore di benzina. Questo ha fatto scattare la chiusura della strada, molto trafficata, con le persone tenute ad una cinquantina di metri di distanza, mentre anche il cancello dei vigili urbani è stato sbarrato per impedirne l’accesso. Dal supermercato sono stati evacuati dipendenti e clienti.

Sicurezza

La rottura si è verificata mentre gli operai stavano lavorando al posizionamento della rete della fibra ottica. Un intervento avviato qualche ora prima. Poi il danneggiamento e la dispersione del gas che ha fatto scattare l’allarme in tutta l’area, che si trova a pochi passi anche dalla stazione ferroviaria.

La società Medea fa sapere che i suoi tecnici sono accorsi subito in via La Marmora, al civico 171, per mettere in sicurezza la condotta danneggiata e riparare immediatamente la perdita. L’intervento d’emergenza - aggiunge - non ha comunque richiesto l’interruzione del servizio alle utenze della zona.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata