Danni al marciapiede, lecci addio 

In seguito alla segnalazione dei danni causati dalle radici dei lecci nelle aiuole di via Cavallotti, il Comune di Pabillonis ha deciso di intervenire tagliando gli alberi che saranno sostituti con altri più adatti. I residenti avevano segnalato il sollevamento del marciapiede e l’estensione delle radici verso le abitazioni vicine. Dopo la valutazione condotta dal responsabile dell’area tecnica e dall’agronomo Riccardo Serpi, è emerso che gli alberi erano piantati troppo vicino alle abitazioni con il rischio di causare importanti danni strutturali. Qualche giorno fa c’è stato l’abbattimento, a cui seguirà la rimozione totale delle ceppaie. «Non appena la stagione si renderà favorevole, in accordo con l’agronomo, seguirà la messa a dimora di piante a basso fusto il cui sistema radicale sia compatibile con lo spazio disponibile», dichiara il sindaco Riccardo Sanna.

