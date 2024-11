Danni agli argini, strada pericolosa 

Il nubifragio di fine ottobre causato gravi danni su tutto il territorio comunale. Nella località di Santu Sciori, in prossimità del ponte romano “Sa Baronessa”, l’erosione dell’argine destra del Flumini Mannu ha determinato cedimenti strutturali e smottamenti significativi, compromettendo la sicurezza della viabilità locale. Per prevenire ulteriori rischi e garantire l’incolumità di tutti, è stato istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli e per i pedoni sulla strada consortile che collega l’intersezione con la Provinciale 98 di Oristano alla località Santu Sciori, fino al cessare dell’emergenza. La zona è stata opportunamente segnalata con cartelli di pericolo. «La piena del fiume ha eroso profondamente la strada, rendendola impraticabile e pericolosa», ha dichiarato il sindaco Riccardo Sanna.

Parallelamente, l’amministrazione comunale sta affrontando la manutenzione della viabilità rurale nella parte opposta del paese in direzione di Gonnosfanadiga. È previsto un investimento di 20mila euro per i lavori sul ponte in località Spadula, che includeranno la posa in opera di protezioni stradali per ponticelli carrabili e l’installazione di segnaletica verticale. L’appalto è stato assegnato alla ditta Cancedda di Villamar. (g. g. s.)

