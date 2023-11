Danneggiato un ponte dismesso delle ferrovie minerarie 

Durante la pulizia dei canali d’acqua nella località di Nuraxi è stato danneggiato un ponte del vecchio tracciato ferroviario. Il concio, lavorato da scalpellini guspinesi, è stato lasciato lungo la strada in attesa di essere ripristinato. Il danneggiamento è avvenuto involontariamente, ma l’auspicio è che la pietra della costruzione sia ricollocata nel punto in cui fu posta nel lontano 1873.

Il tracciato ferroviario è un luogo di storia, iniziato con la delibera della società mineraria del 5 novembre 1873 quando fu approvata «la co­struzione di una ferrovia a scartamento ridotto con trazione a cavalli perché finanziabile, con i soli fondi socie­tari».

Una lunga storia alla quale è legata l’epopea mineraria della zona sino alla fermata definitiva si ebbe il 30 marzo 1958: rimase in servizio per 80 anni e trasportò oltre 3 milioni di tonnellate di minerali e merci. Altrove i vecchi tracciati ferroviari sono valorizzati per fini turistici, ciò potrebbe essere fatto anche a Guspini. Le ferrovie dismesse sono ideali per mettere a disposizione l’immenso patrimonio minerario e per contribuire alla riqualificazione dei territori attraversati, che spesso diventano immondezzai a cielo aperto, potrebbero sostenere lo sviluppo di una nuova offerta culturale e escursionistica.

RIPRODUZIONE RISERVATA