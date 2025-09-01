VaiOnline
Ortobene
02 settembre 2025 alle 00:28

Danneggiato lo scivolo per bambini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora atti vandalici al monte Ortobene. Nei giorni scorsi, poco prima dei festeggiamenti del Redentore, i teppisti di turno hanno agito di notte danneggiando alcuni giochi per bambini. Non è la prima volta che succede. Infatti quei giochi, in particolare uno scivolo collocato nel parco in cima, erano già stati riparati dai volontari del “Comitato monte Ortobene ultima spiaggia” che ora segnalano di nuovo il disagio.

«Si tratta dell’ennesimo atto vandalico - dice il presidente del Comitato, Antonio Costa -. Nei prossimi giorni incontreremo il sindaco Emiliano Fenu, l’assessore Marco Canu e il comandante della polizia municipale Massimiliano Zurru per fare il punto sulla situazione». Allo stato attuale, lo scivolo danneggiato è segnalato con un nastro che ne impedisce l’utilizzo. I danneggiamenti sono all’ordine del giorno. Sempre alcuni giorni fa, infatti, è stato divelto anche uno dei cancelletti d’ingresso al parco, prontamente ripristinato dal Comune di Nuoro. Tra danneggiamenti continui a cancelli, staccionate, panchine, giochi e non solo, residenti, operatori e volontari si sentono marginalizzati. «Siamo esausti - aggiunge Costa -. Servono maggiori controlli durante le ore notturne, soprattutto in presenza di giovani avvinazzati». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Fallisce l’assalto, caccia ai banditi

Sulla 387, a Sant’Andrea Frius, nel mirino un portavalori 
l Montisci, Serreli
Energia

I 273 sindaci anti-speculazione: «Tutta l’Italia è sotto attacco»

La lotta contro l’assalto di pale e pannelli diventa comitato nazionale 
Alessandra Carta
Regione

Da Comandini a Lai Il Pd insiste: «Sanità, dobbiamo fare di più»

Conto alla rovescia per la staffetta ma forse slitta l’assemblea del 12 
Roberto Murgia
Criminalità

Fallisce l’agguato al portavalori

Camion e auto in fiamme sulla 387, caccia ai rapinatori armati in fuga 
Raffaele Serreli
Sant’Andrea Frius.

Mitra puntato in faccia a un trasportatore

Salvatore Montisci
Conti pubblici

Deficit sotto il 3% già nel 2026 La Bce: sforzi seri

Manovra, il Governo accelera Scuola: verso il bonus libri 
Choc a Milano

Trascinata nei cespugli e stuprata

Diciottenne aggredita alla stazione mentre prendeva il treno per rincasare 