Danneggiato lo scivolo per bambini 

Ancora atti vandalici al monte Ortobene. Nei giorni scorsi, poco prima dei festeggiamenti del Redentore, i teppisti di turno hanno agito di notte danneggiando alcuni giochi per bambini. Non è la prima volta che succede. Infatti quei giochi, in particolare uno scivolo collocato nel parco in cima, erano già stati riparati dai volontari del “Comitato monte Ortobene ultima spiaggia” che ora segnalano di nuovo il disagio.

«Si tratta dell’ennesimo atto vandalico - dice il presidente del Comitato, Antonio Costa -. Nei prossimi giorni incontreremo il sindaco Emiliano Fenu, l’assessore Marco Canu e il comandante della polizia municipale Massimiliano Zurru per fare il punto sulla situazione». Allo stato attuale, lo scivolo danneggiato è segnalato con un nastro che ne impedisce l’utilizzo. I danneggiamenti sono all’ordine del giorno. Sempre alcuni giorni fa, infatti, è stato divelto anche uno dei cancelletti d’ingresso al parco, prontamente ripristinato dal Comune di Nuoro. Tra danneggiamenti continui a cancelli, staccionate, panchine, giochi e non solo, residenti, operatori e volontari si sentono marginalizzati. «Siamo esausti - aggiunge Costa -. Servono maggiori controlli durante le ore notturne, soprattutto in presenza di giovani avvinazzati». (g. pit.)

