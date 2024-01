Danneggiato il portone della chiesa 

Ennesimo atto vandalico ai danni della chiesa di San Giovanni Battista De La Salle. Un quadrante del portone laterale è stato divelto a calci.

L’amara sorpresa è stata fatta ieri mattina dal parroco don Walter Onano, che chiede controlli più assidui da parte delle forze dell’ordine: «Da ottobre c’è un gruppo di ragazzini che sosta fuori dalla chiesa e disturba, e sta commettendo anche atti vandalici. Di recente hanno imbrattato i muri e gli stipiti del portone e ora questo episodio, che si aggiunge ad altri in diversi punti della città. Sono campanelli d’allarme che vanno presi in considerazione».

La zona è poco illuminata, ne ha parlato più volte in Consiglio comunale Maria Antonietta Vacca (Gruppo Misto), che ora chiede una seduta specifica: «Il Consiglio rappresenta i cittadini, deve discutere di questa emergenza e cercare soluzioni, non si può far finta che non ci sia un problema».

