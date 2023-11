«Danneggiati dalla caccia al porcino» 

La caccia al porcino organizzata dall’associazione Go-Nos e dal Comune di Gonnosfanadiga fa arrabbiare i residenti di Sibiri, zona boschiva nota per la raccolta dei funghi, che temono l’invasione dei loro terreni con danni a recinzioni, muri, orti e bestiame. La gara si svolgerà sabato e domenica.

Le testimonianze

«L’iniziativa potrebbe anche essere carina, ma considerato il comportamento delle persone che ormai da quindici giorni hanno preso d’assalto le campagne, non sono per nulla d’accordo», dice Patrizia Muntoni, residente della zona che più volte ha dovuto fare i conti con i danni provocati dagli appassionati di ovuli e porcini. Oltre ai danni alle proprietà, molti mostrerebbero poco rispetto nel parcheggiare le auto davanti ai cancelli. Giuseppe Vacca racconta: «Negli ultimi dieci giorni ho serie difficoltà ad arrivare a casa, autovetture parcheggiate in mezzo alla strada, già troppo stretta, o di fronte al mio cancello. Ho dovuto chiedere il permesso e la cortesia di spostarle e mi è stato risposto “Perché ci abita qualcuno?”». La questione preoccupa anche i residenti nella zona al confine (non segnalato) con Arbus. Le lamentele arrivano anche da Luciano Muntoni: «Sono stanco, faccio il fruttivendolo, ho un orto a Sibiri e i danni provocati dai cercatori di funghi sono ingenti: aprono le reti di recinzione che hanno un costo elevato e richiedono giorni per essere messe a posto, lasciando aperto il terreno entrano gli animali che mangiano i prodotti dell’orto. Non si fermano a questo, mi hanno addirittura fatto crollare un muretto perimetrale pur di entrare a cercare funghi. A chi chiedo il risarcimento? Chi viene a controllare? La questione è la stessa da anni e nessuno fa nulla. Promuovere la raccolta dei funghi non penso sia necessario, ad ogni modo spero che venga specificato di fermarsi nei terreni comunali di Gonnosfanadiga».

La raccomandazione

Monia Casti, consigliera con delega all’organizzazione degli eventi cerca di rassicurare tutti: «Abbiamo scritto un regolamento e durante i due giorni di gara ci saranno barracelli e forestali a controllare che nessuno raccolga funghi troppo giovani e, soprattutto, che nessuno entri in terreni privati o faccia danni. Visto il numero di persone che invade la zona ogni fine settimana, penso che la gara con la presenza delle forze dell’ordine possa solo aiutare la situazione. Inoltre sarà segnato il confine dei terreni di Gonnosfanadiga». La consigliera rivolge un invito a tutti i cittadini: «Ci sarà un convegno di micologia oltre che una mostra, sarà un momento per imparare anche a rispettare il territorio». Ma i residenti replicano: «Se gli amministratori vogliono aiutarci, chiedano un regolamento alla Regione o ci aiutino a contrastare i danni e la maleducazione».

