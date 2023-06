Danneggiate le casette in legno sul lungomare  

Vandali in azione a Gonnesa: scritte in vernice rossa sono comparse su due delle casette in legno sistemate dal Comune nel lungomare di Plagemesu. Sono state scoperte ieri mattina ed è presumibile che siano state fatte nella notte tra martedì e mercoledì. Uno sfregio nelle casette bianche e azzurre che ospitano l’edicola e la biblioteca per i bagnanti. «Non è un bel gesto - commenta il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - restiamo perplessi di fronte a queste azioni mentre si concretizzano investimenti per il decoro e per offrire sempre maggiori servizi». Le casette, dipinte in stile marinaresco, hanno abbellito il lungomare di Plagemesu anche lo scorso anno, offrendo ai bagnanti il servizio edicola, biblioteca e informazioni turistiche.

Ultimamente in zona scritte e graffiti vari sono stati scoperti in diversi siti minerari, come a Sa Macchina Beccia nelle campagne di Iglesias, nella chiesetta di Normann e nel camino di Fontanamare. Ieri mattina, a sorpresa, altre scritte sono state ritrovate nelle casette in legno di Plagemesu. «Abbiamo già preso contatti per far ripulire tutto al più presto, sperando che gesti del genere non ricapitini - dice il sindaco Cocco - ma resta la perplessità per queste azioni».

