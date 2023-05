Danneggiata un’altra auto  

Ancora auto danneggiate in città. Nelle scorse settimane in via Quartu, nel centro storico, sono stati spaccati a sassate i vetri di numerosi mezzi.

Mercoledì a fare l’amara scoperta è stata una quartuccese che, la sera prima, aveva parcheggiato nelle strisce bianche la sua Renaut Captur grigia in via Le Serre davanti alla pasticceria e al negozio di mobili. La sua auto è stata danneggiata: la donna, Eleonora Marzano, ora cerca testimoni che possono aiutarla a risalire all’autore del gesto.

