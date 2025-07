Danneggiata nella notte la statua della Vergine 

Un grave gesto vandalico ha colpito il giardino dedicato a Maria Ausiliatrice, a Guspini. Nella notte tra il 24 e il 25 luglio ignoti hanno distrutto la statua della Vergine, situata nello spazio verde e alberato concesso dal Comune ai salesiani nel 2011.

Un luogo caro alla comunità, spesso frequentato da famiglie e bambini, dove ieri sera – fino alle 22 – si era svolta regolarmente la recita del Santo Rosario in lingua sarda e de “Is Coggius”, nell’ambito dell’iniziativa estiva (dal 13 luglio al 13 agosto) che tocca varie piazze del paese.

«Fino a quell’ora era tutto tranquillo – racconta Mauro Serra, custode nominato dell’area – poi oltre mezzanotte una signora ha sentito un forte rumore. Ha notato alcune persone, non adolescenti, forse adulti, allontanarsi dalla zona. È stato impossibile identificarli». La statua è stata disarticolata, sul posto sono stati trovati i frammenti di parti del corpo, piedi e mani, ma anche la corona con l’acanto e, nello spazio lasciato vuoto dalla scultura, alcuni rifiuti.

La comunità salesiana esprime profondo rammarico: «Mai era accaduto qualcosa di simile a Guspini. È un gesto irrispettoso e inaccettabile». Il gruppo dei Cooperatori Salesiani, insieme alle Ex Allieve, ha già avviato le procedure per l’acquisto di una nuova statua che verrà posizionata esattamente in sostituzione di quella vandalizzata. Chiede maggiore illuminazione in quanto insistono solo due flebili punti luce, e l’installazione di telecamere per tutelare questo luogo simbolico.

Il fatto è stato segnalato anche alle autorità salesiane, ora sarà sporta anche querela alle forze dell’ordine, già comunque informate dei fatti.

