Danneggiata l’auto di un insegnante allo Ianas 

Il lunotto dell’auto di uno dei responsabili dello Ianas, l’Istituto scolastico di viale Santa Chiara, è finito in frantumi. Ieri mattina a scuola si è svolta una manifestazione studentesca ma potrebbe non essere collegata con i fatti. La ricostruzione presenta ancora molti lati oscuri che le indagini dovranno dissipare. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Lanusei, richiamati dall’insegnante che ha subito il danneggiamento ma non avrebbe ancora presentato denuncia. Potrebbero essere utili le registrazioni delle telecamere, sempre che l’area in cui è avvenuto l’episodio sia sorvegliata. Sta di fatto che secondo una prima ricostruzione, alcuni giovani - non è chiaro se si tratti di iscritti - avrebbero reagito dopo un breve alterco con il docente e sarebbero passati dalle parole ai fatti. Con un oggetto contundente, presumibilmente un bastone, ma anche questo è un dettaglio tutto da chiarire, hanno colpito il vetro posteriore dell’auto, disintegrandolo. Al 112 hanno raccolto la richiesta d’intervento e in viale Santa Chiara era subito arrivata una pattuglia di militari per avviare le indagini. Benché fino a ieri sera non risultassero denunce, l’attività del personale dell’Arma è al lavoro per fare luce sui fatti. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA