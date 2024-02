Danneggiata l’auto della vigilessa 

«Sono delusa e stupita per questo gesto che di sicuro non mi distoglierà dall’impegno nel fare il mio lavoro». Sara Piras nel settembre scorso ha preso servizio come agente di polizia municipale del suo paese d’origine, Gonnosfanadiga. Qui, qualche giorno fa, qualcuno ha lanciato una grossa pietra contro il parabrezza della sua utilitaria parcheggiata sotto casa in una strada del centro abitato. «È successo il 17 febbraio. Io sono uscita di casa per andare al lavoro e ho trovato il vetro in frantumi e, accanto all’auto, il sasso che probabilmente era stato utilizzato per commettere questo gesto».

L’incontro

In seguito a quanto accaduto, è stato convocato un incontro con il sindaco per discutere della vicenda e affrontare il tema della sicurezza. «Ho incontrato gli agenti e ho rappresentato la vicinanza e la solidarietà dell’amministrazione tutta, li ho invitati a non farsi intimidire – dice il sindaco Andrea Floris –. Insieme abbiamo rafforzato la volontà di combattere contro la diffusa abitudine al parcheggio selvaggio e al mancato rispetto delle elementari regole del codice della strada. Non saranno atti del genere a fermare lo svolgimento del loro dovere».

Dal canto suo, Sara Piras assicura: «Ho sempre lavorato in modo sereno senza alcun problema a Gonnosfanadiga e non mi aspettavo un gesto simile proprio nel mio paese dove non è mai capitata una cosa del genere. Non risulta che nessun agente abbia mai denunciato di essere stato vittima di un gesto intimidatorio o di aver subito qualche danno». Impossibile per la vigilessa dare un volto al responsabile. «Svolgo il mio lavoro quotidianamente nel migliore dei modi e non mi viene in mente alcun motivo per cui qualcuno potrebbe avere dei problemi con me. Ci sono rimasta male, ho sempre vantato i miei concittadini per l’amore, l’accoglienza e la generosità di cui sono capaci. Di sicuro il gesto di un singolo non mi farà cambiare opinione sui gonnesi, ma questo episodio mi ha amareggiato molto».

La solidarietà è stata immediata da parte del comando della polizia locale di Gonnosfanadiga. Nel frattempo, la vigilessa ha presentato denuncia ai carabinieri del paese che hanno avviato le indagini.

