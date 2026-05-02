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Iglesias
03 maggio 2026 alle 00:06

Danneggiata la statua di Quintino Sella 

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Raid vandalico contro la statua di Quintino Sella. Ignoti avrebbero danneggiato il monumento nella notte di giovedì e venerdì. I danni ancora da accertare.Sono stati avviati i controlli dell’amministrazione comunale e saranno visionati i filmanti dell’impianto di videosorveglianza.

Il vicesindaco di Iglesias, Francesco Melis, assicura il massimo impegno per individuare i responsabili. «Abbiamo attivato subito tutte le verifiche e stiamo raccogliendo testimonianze – dichiara Melis -. Attraverso le telecamere contiamo di ricostruire quanto accaduto e risalire agli autori del gesto. Chi ha commesso questo gesto rischia denunce, sanzioni pesanti e il risarcimento dei danni arrecati alla collettività». Secondo le prime verifiche, a essere colpito sarebbe soprattutto il basamento, ma non si esclude che possano esserci danni anche alla statua. «Solo dopo un sopralluogo tecnico potremo avere un quadro preciso», aggiunge Melis. (m. l.)

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