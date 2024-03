Danneggiata la statua della Madonna 

Un atto vandalico che ha scosso e indignato la comunità di Senorbì. Ignoti hanno danneggiato la statua della Madonnina di piazza Medrianu, nel centro del paese. La testa della statua è stata colpita violentemente, tanto da crollare. Gli operai del Comune sono stati costretti a rimuovere quel che restava dell’importante monumento religioso e transennare l’area per motivi di sicurezza: per evitare, cioè, che pezzi della statua così irrimediabilmente rovinata crollassero ulteriormente, mettendo a rischio l’incolumità delle persone che transitano nei pressi della piazzetta. L’area in cui sorgeva la Madonnina si trova all’incrocio tra via Roma (la strada che da piazza Municipio si inoltra sino alla periferia verso Arixi) e la centralissima via Giuseppe Atzeni.

Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco Alessandro Pireddu che, dopo essersi recato sul luogo, ha espresso tutto il suo incredulo disappunto: «Siamo davanti a un gesto ignobile. È davvero difficile esprimere parole sensate davanti a un atto così incredibilmente irrispettoso e di cattivo gusto». Il primo cittadino confida inoltre nelle registrazioni delle telecamere installate proprio in piazza Medrianu per smascherare i colpevoli, che di certo se individuati dovranno risponderne sia penalmente che economicamente del loro assurdo gesto. «È vero, ci sono filmati - conferma il sindaco - spetta ai responsabili della Polizia locale esaminarli attentamente nella speranza che servano a fare piena luce sull’accaduto». Il sospetto è che qualcuno abbia visto i responsabili in azione, tant’è che ieri mattina davanti a quel che resta della Madonnina è comparso un cartellone con scritto: «Questa è l’azione di due stupidi da ricoverare in manicomio. Sindaco dacci le foto dei dementi». Stando a queste poche parole ci sarebbero quindi due individui dietro l’ignobile gesto.

Nessuno dall’ambiente ecclesiastico vicino alla parrocchia di Santa Barbara ha voluto commentare ma lo sconforto nel vedere la statua della Vergine danneggiata e vilipesa è grande a Senorbì. Da ieri mattina - dal momento in cui la notizia dell’accaduto si è diffusa attraverso la frenetica condivisione delle immagini sui gruppi WhatsApp - una silenziosa processione di fedeli si è recata sul luogo per vedere con i propri occhi quello scempio. E proprio gli occhi di molti di loro si sono velati di lacrime.

