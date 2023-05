Danneggiata la rotatoria 

Era stata realizzata, non senza polemiche, per cercare di rallentare il traffico sulla pericolosissima via Leonardo da Vinci, ma purtroppo è servita a poco. Per qualcuno la rotatoria all’incrocio con via Marco Polo è come se non ci fosse. Spesso le folli corse infatti finiscono sopra il rondò. È successo anche in questi giorni : sono stati divelti anche i cartelli della segnaletica indicanti le località da un’auto che ha finito nello spartitraffico la sua corsa e poi è scappata.

