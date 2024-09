Danneggiata la pensilina degli autobus 

Cosa sia successo esattamente è ancora poco chiaro ma l’ipotesi è che il conducente di un’auto la scorsa notte sia andato a schiantarsi contro la pensilina del bus in viale Colombo, quasi davanti al Comando della Polizia locale, mandando in frantumi i vetri e distruggendola. L’automobilista, che quasi certamente procedeva ad alta velocità, sarebbe poi fuggito senza lasciare tracce.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno avvisato subito il Ctm: l’azienda di trasporti ha così provveduto a mettere in sicurezza l’area circondando la pensilina con i nastri bianco e rossi. Poteva finire in tragedia. Se infatti in quel momento alla fermata ci fosse stato qualcuno sarebbe stato travolto. Per fortuna però, per via dell’ora tarda, la fermata era deserta. Questa mattina il Ctm invierà i suoi tecnici per verificare cosa sia accaduto e per parlare con la Polizia locale.In caso si accerti la responsabilità dell’automobilista si cercherà di rintracciarlo per addebitargli le spese di ripristino.

Qualche anno fa, qualche metro più avanti, si era sfiorata una tragedia simile: un’autista del Ctm colto da un malore, aveva perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa all’interno del parco dove solo per un caso fortuito in quel momento non passava nessuno.

Sono diversi i casi di auto che vanno a schiantarsi contro pali e barriere : è successo di recente al Poetto con due incidenti uno in un semaforo e uno in un palo della luce entrambi abbattuti. E poi c’era chi, in appurato stato di ebbrezza, era finito sulla ringhiera che sovrasta la spiaggia di Margine Rosso buttandola giù per un lungo tratto.

