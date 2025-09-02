VaiOnline
Siniscola.
03 settembre 2025

Danneggiamenti sul litorale, costi ingenti per il Comune 

Il fenomeno degli atti vandalici a Siniscola cresce e lascia una scia di danni e costi ingenti per le casse comunali. Ogni anno l’amministrazione deve spendere decine di migliaia di euro per riparare ciò che pochi incivili distruggono, sottraendo risorse che potrebbero andare a servizi e iniziative utili alla collettività. Gli episodi non risparmiano nulla: dal percorso belvedere di Monte Idda agli arredi urbani del centro, fino alle località costiere. Con la stagione turistica al termine, emergono i segni lasciati dai teppisti lungo il litorale: paratie di protezione delle dune di Capo Comino abbattute, torrette dei bagnini rovesciate, cartelli stradali sradicati, corrimano dei lungomare staccati e scagliati sugli scogli. Non sono stati risparmiati i massi di mezzo quintale collocati a La Caletta, spostati dalle loro sedi. E poi c’è l’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le spiagge, segno di un’inciviltà che colpisce il territorio e l’immagine turistica del paese. «Il problema si ripercuote pesantemente sulla cassa dell’ente - dice l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Flori -. Siamo costretti a dirottare risorse per riparare i danni, sottraendole ad altri interventi di pubblica utilità». Per l’amministrazione, si tratta quasi sempre di scorribande notturne, i cui segni sono ben visibili il giorno dopo. Il fenomeno, senza un’inversione culturale e maggiori controlli, si trasforma in un’emergenza cronica.

