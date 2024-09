Danneggiamenti e furti al potabilizzatore 

Da oltre tre anni, il potabilizzatore di Simbirizzi, in località Is Forreddus a Quartucciu, è sotto assedio. Un gruppo di persone ha stabilito il proprio campo nelle immediate vicinanze dell'impianto, creando una situazione di grave disagio e preoccupazione per chi ogni giorno deve recarsi al lavoro nell’impianto. Le roulotte sono sparse ovunque e nella zona sono aumentati i danneggiamenti e i furti. L’ultima denuncia di Abbanoa risale allo scorso luglio.

I lavoratori

«Hanno deciso che il loro nuovo eden sarebbe dovuto essere l'area adiacente la sede dell’impianto», racconta chi lavora nella struttura e chiede l’anonimato per paura di ripercussioni: «Sono persone che vivono di raccolta e rivendita di metallo dai rottami. È vergognoso avere un campo che assedia il più grande potabilizzatore dell'Isola, nell'indifferenza di tutte le istituzioni. È già intervenuta la polizia locale tempo fa, ma ci hanno detto che a Quartucciu non c'è divieto di campeggio e non si è più vista». La mancanza di servizi igienici e di istruzione per i bambini sono solo alcuni dei problemi che emergono da una situazione di grave disagio. «Le condizioni in cui vivono queste persone purtroppo condizionano quotidianamente il nostro lavoro, ma nessuno tra le istituzioni ha mai fatto qualcosa per rimediare a questa realtà».

Rapporti tesi

Tra le segnalazioni vi sono furti di estintori, danni alle strutture e violazioni della sicurezza, come la manomissione delle prese elettriche. I tentativi di imporre il rispetto delle regole da parte del personale dell'impianto, così riferiscono, sarebbero stati accolti con rappresaglie, tra cui minacce, rottura di vetri e danneggiamenti. «Siamo stati costretti a eliminare tutte le prese elettriche a vista perché erano utilizzate dai loro dispositivi. L’ingresso non autorizzato da parte degli accampati è continuo e avviene anche durante i momenti di pausa del personale», proseguono esasperati i lavoratori. «Il campo inoltre si trova vicino al cancello d’ingresso dell’impianto e puntualmente siamo costretti a chiedere il permesso per entrare». Pare poi che i rifiuti vengano lanciati oltre la recinzione. «La differenziata non esiste, il servizio di nettezza urbana non fa storie, ritira la spazzatura senza nessuna distinzione. Le donne si recano regolarmente all’impianto per riempirsi i bidoni d'acqua e per fare le docce ai loro bambini, senza alcun controllo o restrizione, e noi non possiamo aprire bocca».

«Istituzioni assenti»

Per i lavoratori, l’assenza di un intervento delle istituzioni contribuisce a un quadro di abbandono e degrado che «richiede un'attenzione urgente e risolutiva. Tutti sono a conoscenza di questa situazione, anche la polizia penitenziaria che recentemente ha accompagnato una persona che in libertà vigilata ha dichiarato il campo come indirizzo di residenza». Intanto oltre all’ultima denuncia presentata ai carabinieri di Selargius, Abbanoa già da due anni ha inviato una lettera al Comune e al Prefetto per raccontare cosa accade intorno alla loro sede, ma pare che ancora non ci sia stato alcun intervento.

