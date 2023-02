Danneggia quattro auto e fugge: rintracciato  

È un ventunenne di Carbonia il responsabile di un incidente avvenuto alle tre e mezzo del mattino tra l’11 e il 12 febbraio in via Medaglie D’Oro. Con la sua auto era piombato contro quattro vetture in sosta danneggiandole seriamente. Anche la sua macchina aveva riportato grossi danni, tanto che il giovane era stato costretto a chiamare il soccorso stradale per trasferire il mezzo in un deposito. Ne aveva così approfittato per allontanarsi dal luogo dell’incidente per evitare di denunciare le sue responsabilità e tentare così di farla franca. Sono stati gli agenti della Sezione infortunistica della Polizia Locale guidati da Nicola Ambrosini a ricostruire il momento della carambola e individuare il conducente del veicolo.

L’indagine è durata alcuni giorni ma si è poi conclusa positivamente. Non certo per il 21enne. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino gli investigatori della Municipale hanno individuato il carrogrù che quella notte prestava servizio in città. Era uscito vuoto dal deposito per poi rientrare evidentemente carico. Contattato il responsabile gli agenti sono riusciti ad avere le generalità dell’automobilista responsabile dell’incidente per poterlo contattare. Il ventunenne è stato convocato al Comando e ha ammesso le sue responsabilità. Per lui una sanzione amministrativa. Dovrà risarcire i danni consistenti provocati alle quattro auto lasciate parcheggiate durante la notte in via Medaglie d’Oro.

