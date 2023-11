Danneggia le auto in sosta e si schianta sul palo della luce 

Panico due giorni fa nelle strade di Ghilarza. Due giovani, in arrivo da un altro del Nuorese, a bordo di un’auto hanno sfrecciato in diverse vie concludendo poi la folle corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica, dopo aver letteralmente bruciato uno stop.

È accaduto domenica mattina. Probabilmente in preda ai fumi dell’alcol il ragazzo alla guida dell’utilitaria ha davvero rischiato che qualcuno o lui stesso e l’amico che sedeva al suo fianco potesse farsi male. In via Renzo Laconi, dopo aver urtato e danneggiato alcune auto parcheggiate su entrambi i lati della strada, l’auto con a bordo i due giovani è schizzata dritta, non rispettando il segnale di stop.

La folle corsa è terminata contro un palo della luce che dopo l’urto è rimasto piegato. Sul posto sono dunque arrivati i carabinieri della compagnia di Ghilarza e un’ambulanza. I militari hanno subito sottoposto il ragazzo alla guida all’alcoltest e il valore che è stato registrato andava molto al di là della soglia consentita per legge.

Sempre nella stessa giornata di domenica è intervenuto anche l’elettricista del Comune che ha provveduto a mettere in sicurezza il palo dell’illuminazione, staccando il corpo illuminante penzolante, isolando i fili e accertandosi che non rischia di finire a terra da un momento all’altro.

