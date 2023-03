Danneggia l’auto del rivale: denunciato un 47enne 

Una indagine lampo con la individuazione e la denuncia di un 47enne di Monserrato, accusato di aver danneggiato con un punteruolo la carrozzeria di un’auto parcheggiata in via Libertà. L’uomo si sarebbe avvicinato in pieno giorno alla macchina, colpendola in diversi punti e provocando quindi gravi danni. Ad accorgersi dell’accaduto è stato lo stesso proprietario dell’utilitaria che si è subito presentato in caserma presentando una querela che ha immediatamente messo in movimento i carabinieri della stazione di Monserrato.

Le indagini sono scattate con la ricerca di eventuali testimoni. Decisive sarebbero però state diverse immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza privata della zona, dove era stata parcheggiata la stessa macchina presa di mira. Gli inquirenti non hanno così tardato a riconoscere il presunto autore del raid, denunciato a piede libero con l’accusa di danneggiamento. L’episodio risale al pomeriggio del 21 febbraio scorso. L’indagato si sarebbe avvicinato alla macchina, una Fiat Uno, danneggiandolo con un punteruolo che ha lasciato il segno su tutta la carrozzeria.

Appena accortosi dell’accaduto, la vittima si è presentanta in caserma denunciando l’episodio. Al sopralluogo sul posto effettuato dalle forze dell'ordine che hanno immediatamente avviato le indagini sentendo come detto alcune persone ma soprattutto riuscendo ad acquisire le immagine del sistema di video sorveglianza privato della zona. Si indaga ora per risalire al movente dell’accaduto. Le ragioni del gesto sarebbero riconducibili a semplice antipatia. Ma gli accertamenti vanno avanti.

Anche in questa occasione come visto nelle indagini è stato decisivo il sistema di videosorveglianza, installato da privati nella zona. Una cittadina, Monserrato, tenuta in gran parte sotto controllo anche grazie alle telecamere piazzate in diverse parti dal Comune, oltre che dai servizi assicurati 24 ore su 24 dai carabinieri della Stazione e del Nucleo radiomobile di Quartu. E il fenomeno del danneggiamento di auto per vendette o dopo delle liti sembra in crescendo. (r. s.)

