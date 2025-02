Danneggia cinque auto: denunciato un 26enne 

Era stato appena dimesso dal reparto di psichiatria dell’ospedale Santissima Trinità quando ha distrutto i vetri di quattro auto parcheggiate in via Is Mirrionis, scatenando l’allarme tra i residenti. Per questo in 26enne di origine nigerina è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Ma dopo le formalità di rito, uscito dalla caserma dei carabinieri ha distrutto il vetro di un’altra auto e così i militari sono stati costretti a imporre un nuovo ricovero forzato.

I fatti risalgono a ieri mattina quando qualcuno ha chiamato il 112 per segnalare che un uomo in forte stato di agitazione senza apparente motivo stava colpendo con una spranga le vetture in sosta. I carabinieri lo hanno bloccato e portato in caserma, ma valutato il suo recente ricovero, in accordo con la magistratura si è deciso in un primo momento di denunciarlo e di rilasciarlo. Uscito dagli uffici dei carabinieri l’uomo ha raccolto una mattonella dal marciapiede e ha ha infranto il vetro di un’altra auto. Così è stato nuovamente bloccato e riportato in ospedale.

