Danilo Coppola, negata l’estradizione dagli Emirati 

Può restare a Dubai, dove vive da tempo, Danilo Coppola, l'immobiliarista romano di 56 anni protagonista della stagione dei “furbetti del quartierino” e delle scalate bancarie di una ventina d'anni fa. Gli Emirati Arabi Uniti, come comunicato ai suoi legali, dopo varie udienze negli ultimi mesi hanno respinto la richiesta di estradizione dell'Italia, basata su un mandato d'arresto internazionale eseguito cinque mesi fa, e su una condanna definitiva per bancarotta del 2022. Una volta estradato sarebbe finito in carcere per scontare una pena di 6 anni. «Qui la giustizia funziona, non c'è pregiudizio o preconcetto», ha detto Coppola in un video sul suo canale social.

