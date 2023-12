Danilo Coppola arrestato negli Emirati arabi 

Tutti sapevano che stava trascorrendo la sua latitanza all'estero e lui non ne faceva mistero, tanto che anche nelle ultime settimane, come da mesi ormai, postava video sui suoi canali social continuando a proclamarsi innocente e vittima di errori giudiziari e ad attaccare i pm milanesi e romani che si erano occupati di lui negli anni.

Una latitanza che è durata quasi un anno e mezzo, quella di Danilo Coppola, l'ormai ex protagonista della stagione dei furbetti del quartierino, come la definì Stefano Ricucci quasi vent'anni fa. Lunedì sera gli agenti del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e dell'Interpol lo hanno arrestato ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, dove era, pare, in gita turistica, mentre da tempo ormai viveva a Dubai.

Coppola, romano di 56 anni che era stato ribattezzato “er cash” all'inizio della sua carriera di immobiliarista e che all'epoca ben nota delle scalate bancarie patteggiò 8 mesi per il caso Antonveneta, è stato bloccato sulla base di un mandato d'arresto internazionale. Provvedimento scaturito dalla condanna definitiva a 7 anni del primo luglio 2022 per tre diversi episodi di bancarotta fraudolenta.

