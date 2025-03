Danilo Argiolas lascia, il Libarium cambia proprietà 

Un passaggio di consegne tra imprenditori locali, e la storia che continua, con i tramonti rossi e la città sotto i piedi; con gli spritz sollevati sopra i tetti di Stampace e lo stesso personale. «È stato uno degli accordi, perché l’anima di questo posto siete voi clienti e anche lo staff», dice con convinzione Danilo Argiolas, fondatore e padrone del Libarium, sino a ieri. Osservando il panorama che fa parte della storia: sua e del locale affacciato su Cagliari. Al tavolino, accanto a Luca Sanna e Andrea Branca, che con altri due soci da oggi scriveranno le nuove pagine di una storia che venditore e acquirenti assicurano sarà uguale.

Trattativa e ricordi

Nessun accenno al prezzo («Non penso che alla città interessi questo») e nessuna nostalgia, assicura Argiolas. «Ho giurato a me stesso di darmi un’altra chance, di togliermi il secondo cognome Libarium e vedere di cosa sono capace. Sicuramente non sto andando in pensione e grazie al cielo la porta non me la stanno chiudendo», scherza confermando la notizia che girava da tempo. «Qui lascio un ventenne, ricordi e aneddoti. Ma non è una fine né un nuovo inizio, semplicemente la storia continua». Quella nata nel 1993, in via Stretta, e poi avanzata di qualche metro, in via Santa Croce, nel ‘96. «È stata la mia seconda esperienza imprenditoriale, la prima fu totalmente fallimentare, ci ho riprovato ed è stato un percorso meraviglioso, fatto di mille amori, sofferenze, esperienze e personaggi», racconta. «Sono cresciuto con questo posto e con la città». E ci sono anche tanti ricordi, incastrati lì, tra i tavolini in cui oggi è cliente speciale: «I Litfiba si sono sciolti qua, Tullio De Piscopo andò via alle 5 del mattino con una pentola, il presidente delle Baleari... è più facile elencare chi non è stato nostro ospite». E poi Carlotto e l’Alligatore, il cocktail di Danilo che ha scritto la pagina di un’altra storia.

Il passaggio

Da clienti a proprietari, con una trattativa iniziata un anno fa, con chiacchierata, stretta di mano e niente scritti. Come funziona tra gentiluomini. «Siamo imprenditori ma quando ci sono i soldi di mezzo le aste partono in due minuti, lui è stato correttissimo, avevamo stabilito una cifra è quella è stata», tengono a precisare Sanna e Branca. «Così come insieme abbiamo deciso di mantenere il personale e di lasciare il locale identico, perché questo posto non ha bisogno di stravolgimenti è magico così. Tra l’altro non amiamo stare sotto i riflettori, fosse per noi la notizia non sarebbe nemmeno uscita». Perché anche la discrezione è forse uno dei segreti per avere successo e allargare una società che aggiunge il Libarium a tante altre attività fortunate: la Paillote, Corso Dodici, Civico 8, l’Ex Tipografia, Saudade, la Pescheria Bianchi, Vittorino, la gestione della pizzeria del Phi Beach e a breve anche l’Emerson.

