Daniele Silvestri, “Cantastorie Recidivo” il 2 agosto sotto le stelle di Alghero 

Daniele Silvestri sul palco del festival Abbabula 2024: appuntamento fissato per le 21.30 del 2 agosto a Lo Quarter di Alghero. Uno degli artisti più amati dal pubblico. Uno stile unico e inimitabile, capace di coinvolgere ed allo stesso tempo di far riflettere e ballare. Un caro amico del festival Abbabula, che torna ancora una volta in Sardegna rispondendo presente all’invito delle Ragazze Terribili pronto a riabbracciare la platea isolana in un grande straordinario show (“Il Cantastorie Recidivo”), prosecuzione estiva del suo live invernale da ben 30 concerti - quasi tutti sold out - nella Capitale.

“Il Cantastorie recidivo” nasce per celebrare 30 anni di musica, 30 anni durante i quali Silvestri ha dimostrato una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana, affrontando tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico. Storie che hanno descritto in maniera sincera, ironica e romantica il nostro paese e chi lo abita. Una combinazione di talento artistico, impegno sociale e versatilità stilistica, che lo hanno reso una figura tra le più significative della scena musicale italiana. Il “Cantastorie recidivo" diventa quindi tour itinerante e avrà una forma più intima con una speciale formazione in trio per regalare al pubblico una versione nuova dei brani di Daniele Silvestri.

