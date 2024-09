Daniele Rocchi è il nuovo segretario del sindacato di polizia Siap 

Daniele Rocchi è il nuovo segretario regionale del Siap. La nomina è arrivata nei giorni scorsi al Caip di Abbasanta nel corso della Direzione regionale del sindacato di polizia, alla quale erano presenti i segretari generale aggiunto e regionale Massimo Zucconi Martelli e Bastiano Sannia, oltre ai segretari provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Rocchi subentra a Sannia, dimessosi dopo 34 anni per motivi familiari. La direzione del sindacati ha approvato all’unanimità la nomina di Daniele Rocchi. «Ringrazio l'organizzazione sindacale Silpcgil per la formazione sindacale che in questi anni mi ha accompagnato – ha commentato – La mia ricetta di fare sindacato non cambia, c'è tanto da fare sia in termini di lavoro che nel merito di difficoltà che talvolta sopraggiungono nel percorso di vita di un poliziotto. Vorrei dare il mio contributo in sinergia con tutti i segretari provinciali del Siap, con dedizione e senso di collaborazione».

