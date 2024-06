Daniele Ragatzu riparte dal Pontedera di Agostini 

Un'esperienza durata 7 anni e 90 gol, che giunge al termine con più di un dispiacere. Il lungo percorso di Daniele Ragatzu all'Olbia è finito in maniera amara, con la retrocessione in D e le note vicende societarie che hanno impedito la sua permanenza in Gallura, ma per l'attaccante classe '91 è pronta una nuova tappa: il Pontedera, con cui da lunedì firmerà un contratto triennale. Una scelta che arriva grazie a un nome e cognome ben preciso: Alessandro Agostini, da inizio mese nuovo allenatore dei toscani al posto dell'altro ex Cagliari e Olbia Max Canzi.

Di ritorno

La coppia Agostini-Ragatzu si ricompone dopo oltre un decennio. Erano compagni di squadra in rossoblù dal 2008 al 2011, in campo assieme per 31 volte. All'epoca, l'attaccante originario di Quartu era agli inizi della sua carriera, mentre quello che sarà il suo nuovo tecnico era già un pilastro del Cagliari. Ora si ritrovano in ruoli e club differenti, dopo aver trascorso anche qualche mese a Verona nel 2013-2014 dove però Ragatzu non debuttò in prima squadra. Quella è stata una delle sue tante esperienze lontano dalla Sardegna: la prima fu il Gubbio in Serie B nel 2011-2012, poi sei mesi alla Pro Vercelli nel 2013 e altrettanti alla Virtus Lanciano nel 2014, quindi di nuovo la Pro Vercelli nel 2014-2015 e il Rimini nel 2015-2016 con un grave infortunio. A seguire il ritorno nell'Isola con l'Olbia, di cui è diventato simbolo con quasi 100 gol e con in mezzo il nuovo passaggio a Cagliari nel 2019-2020.