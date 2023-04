Daniele Perra, il genio delle foto e l’omaggio di Milano 

Milano ricorderà il fotografo monserratino di alta moda Daniele Perra, in arte Cipriani, con una mostra di alcuni dei suoi tantissimi scatti per i quali è diventato famoso anche all’estero, nel mondo del fashion e dello spettacolo. La data dell’evento si conoscerà a breve. Daniele Perra, è morto il 30 marzo a Milano, dove si trasferito da giovane. Aveva 53 anni. Ora riposa nella sua Monserrato, che non aveva mai dimenticato.

«Era un genio assoluto, capace di creare bellezza dal nulla». Così lo descrive Michel Altieri, attore e cantante. Il suo è il ricordo di chi lo ha conosciuto molto bene. «Eravamo amici da 28 anni, ho cominciato la carriera anche grazie alle sue foto. Il sorriso non gli mancava mai, anche quando ha iniziato a non stare bene di salute. Non ha perso l’autoironia neanche per un secondo. Ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto, non solo a Milano. La sua creatività era come divina. L’unico modo per ricreare un contatto con la sua essenza è ammirare tutto ciò che ha fatto e lo riguarda ancora oggi. Era e sarà sempre un grande amico».

Dopo la sua comparsa proprio Milano gli ha tributato un saluto solenne. La camera ardente è stata allestita all’interno della Domus Pacis e a rendergli omaggio sono arirvati modelle e personaggi del mondo della moda e non solo. Il funerale invece si è svolto a Monserrato il 4 aprile.

«Mio fratello era parte di me», lo ricorda la sorella Ramona Perra, attuale consigliera comunale. «Sono stata sempre orgogliosa di lui. Le sue foto erano opere d’arte che hanno fatto il giro del mondo. Fotografò anche gli abiti di Valentino e lo stilista stesso gli mandò una lettera ringraziandolo». Il successo per Daniele arrivò a fine anni ‘90. La sua visione e l’eclettica personalità, lo fecero diventare protagonista nel panorama fotografico italiano e internazionale; ha collaborato con aziende di alta moda di Roma, Parigi e Dubai. Ha realizzato anche cover discografiche. Boy George non era che uno dei tanti personaggi famosi che Cipriani ha conosciuto. Domenica, nella chiesa del Santissimo Rendentore, ci sarà la messa del trigesimo.