Daniele Novara ricorda Danilo Dolci 

Alle 12.30 su Radiolina e alle 21 su Videolina “La Strambata” in ricordo di Danilo Dolci, l’attivista non violento che scelse la Sicilia, per lottare in difesa degli ultimi. Il pedagogista Daniele Novara ripercorre i momenti più importanti del suo percorso umano e intellettuale a cento anni dalla morte. Poi, il punto della stagione turistica con Gian Mario Pileri, presidente regionale della Fiavet. Da Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio Sud Sardegna, utili consigli per i saldi estivi. Conduce Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni.