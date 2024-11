Daniele Mereu vince la medaglia d’oro agli italiani di surf 

L'espressione del viso è quella di chi non si aspettava di sentire pronunciare il proprio nome al termine del campionato italiano di surf under 12. Daniele Mereu, giovanissimo surfista monserratino (ha 12 anni), martedì si è conquistato per la prima volta la medaglia d'oro. La proclamazione è avvenuta a Santa Marinella, in provincia di Roma, all'ora di pranzo, al termine dell'ultima delle tre tappe del campionato. Le prime due si sono tenute rispettivamente a marzo a Buggerru e a ottobre ad Arenzano, in provincia di Genova.

Nella tappa sarda si è classificato al primo posto, in quella ligure al secondo e in quest'ultima, quella laziale, al terzo. I punti ottenuti in totale gli sono valsi la proclamazione a campione nazionale. «Facevo surf anch'io», racconta Roberto, papà di Daniele, «la sua passione gliel'ho trasmessa indirettamente io. Ha cominciato a 7 anni, da qualche anno cavalca le onde anche all'estero e fa parte della Nazionale italiana juniores. Si allena quasi tutti i giorni, un po’ nelle acque di Buggerru e un po' in quelle del Poetto di Cagliari. Quando non ci sono le onde, invece, si allena in palestra. Riesce comunque a conciliare il tutto con lo studio».

La mattina Daniele esce dalla sua casa di Monserrato, va a scuola a Cagliari e all'uscita papà Roberto lo aspetta in macchina e, con zaino, la tavola da surf e qualche panino, si dirigono a Buggerru e altre volte al Poetto, a seconda del vento, per l'allenamento di due ore, onde permettendo. Dal 2 al 4 dicembre gareggerà nella competizione Eurokids under 12 a Playa Las Americas, nell'isola di Tenerife.

