Daniele Mattu guida i Contadini 

Il mosaico adesso è completo: la Sartiglia 2026 ha tutti i suoi protagonisti. Dopo la scelta del gremio dei Falegnami, che tre settimane fa ha indicato in Graziano Pala il proprio cavaliere di riferimento, è arrivata in settimana anche l'ufficialità attesa per san Giovanni. A indossare il cilindro sarà Daniele Mattu. Un nome che circolava con insistenza negli ultimi giorni, tra sussurri e attese cariche di rispetto, fino all'invito ufficiale da s'Oberaiu majori Tore Carta, che ha trasformato una speranza coltivata a lungo in una certezza.

La presentazione

La presentazione ufficiale è avvenuta nella suggestiva sede di San Giovanni dei fiori, luogo che da sempre custodisce il senso più profondo della tradizione. È lì che l'emozione ha preso forma, tra sguardi complici e silenzi densi di significato.

Daniele Mattu ha affidato a poche parole il peso di un traguardo inseguito per una vita: «È un'emozione indescrivibile, un sogno che si avvera». Classe 1986, Mattu arriva a questo appuntamento a 40 anni, con la maturità di chi conosce a fondo la giostra e il rispetto che il ruolo impone.

Curriculum

La Sartiglia per lui non è mai stata un orizzonte lontano ma una presenza quotidiana. Fin da bambino ha respirato quell'atmosfera tra cavalli, tradizione e sacrificio, scegliendo presto la strada più impegnativa: quella della costanza. A soli nove anni muove i primi passi nel vivaio della Sartigliedda, palestra di talento e carattere, dove impara che nulla è scontato e ogni risultato va conquistato.

Il primo snodo simbolico arriva nel 2001, quando guida il corteo dei mini cavalieri da Componidoreddu nella Sartigliedda estiva. Un'emozione che segna, che accende definitivamente il desiderio di arrivare un giorno a vestire i panni del protagonista. Il passaggio tra i “grandi” avviene nel 2008, accompagnato da due figure di riferimento come Franco Carboni e Giovanni Utzeri.

I numeri

Da allora Daniele Mattu costruisce il suo percorso senza scorciatoie. I numeri parlano chiaro: sei stelle centrate, due delle quali d'oro, e un riconoscimento che pesa come un marchio di qualità, quello di miglior discesa alla stella nel 2024. Segni di un cavaliere che ha fatto della precisione e dell'equilibrio il proprio tratto distintivo. Ora quel percorso iniziato da bambino trova il suo compimento.

La pariglia

Domenica 15 febbraio 2026 sul suo volto le mani sapienti delle massaieddas poseranno la maschera color terra che custodisce il desiderio di ogni cavaliere. Al suo fianco, in questa avventura, ci saranno Cristian Sarais (segundu) e Andrea Solinas (terzu), chiamati a condividere responsabilità, tensioni ed emozioni. Con la nomina di Mattu, la Sartiglia 2026 entra nel vivo, affidando a un cavaliere esperto e profondamente legato alla tradizione il compito di guidare uno dei riti più identitari di Oristano. Un sogno personale che diventa, ancora una volta, patrimonio collettivo.

