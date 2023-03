Daniele dipinge con i fiori 

È come dipingere una tela, si accostano colori, forme e materiali: tutto quello che realizza con le sue mani può essere definito un’opera d’arte. Daniele Airi, 44 anni di Tortolì, ha la passione nel sangue. Fiorista freelance a Londra per sette anni, nella capitale inglese continua a collaborare e a mantenere il contatto con numerosi artisti.

Progetti

Tra i progetti più importanti può vantare l’allestimento floreale per una sala comunitaria durante il ventesimo anniversario di Harry Potter, ai Warner Bros Studios, e il contributo agli allestimenti floreali di “Bridgerton”, serie televisiva statunitense che sta spopolando su Netflix. Da due anni vive a Edimburgo, dove insieme alla sua compagna ha fondato un’attività che si chiama “Airi projects living plant art”: «Dopo un lunghissimo periodo a contatto con i fiori recisi – racconta – la mia attenzione si è focalizzata sulle sculture vegetali ispirate dalla cultura millenaria Giapponese dei bonsai e del Kokedama. Un piccolo passo per ridurre l’inquinamento dall'industria del fiore che provoca, ogni anno, l’incremento della plastica in tutto il mondo».

Eredità

Daniele proviene da una famiglia di fioristi per tradizione, suo padre Armando e sua madre Livia avviarono la loro serra nel 1976 a Tortolì, mentre una zia, la prima ad aprire un negozio di fiori a Jerzu, fu pioniera delle composizioni artistiche. «Con i fiori non è stato amore a prima vista, perché vedevo mio padre non avere mai tempo per altre cose – ricorda. Ho iniziato il mio percorso floreale a sedici anni quando decisi di abbandonare la scuola. Dopo essermi diplomato in una scuola privata di arte floreale a Milano, e dopo innumerevoli corsi monografici, presi in mano il negozio di famiglia e con successo passai anni a dedicarmi a matrimoni e allestimenti in giro per l’Ogliastra. Ma la voglia di partire è sempre stata nel mio sangue sin da piccolo».