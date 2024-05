Daniela Zedda e il grande cuore dei bambini 

È bello dirsi tutti, tutti insieme, “Daniela”. Corrono emozione e fierezza, risate e imbarazzi. Corre l'energia primordiale, il baccano, che si fanno silenzio appena si aprono i lavori, di tante classi, dalla scuola dell’infanzia alle secondarie.

Interno Aula Capitini della facoltà di Studi umanistici Sa Duchessa, l’aula magna con i due affreschi realizzati nel 2018 da Manu Invisible. Due parole: “Conoscenza” e “Apprendimento”, scandite in frammentarie geometrie di pietre preziose, rosso rubino e fredde tonalità del diamante. Prezioso più di una cascata di diamanti, l’apprendimento, soprattutto quando avviene sin dalla tenera età e con una didattica alternativa, che prende il gioco e il giocare e li fa strumenti di penetrazione per altri contenuti, per valori fondamentali e fondativi.

Se c’è una scuola, a Cagliari, che ha fatto di questa modalità didattica un fiore all’occhiello è l’Istituto comprensivo Santa Caterina, che ha nella docente Carmen Sulis una delle sue punte di diamante (è andata in pensione un anno fa ma continua a dare anima e lavoro per la “sua” scuola). Sua l’idea, portata nell’ultimo consiglio di classe a giugno dell’anno scorso, di un progetto dedicato a Daniela Zedda, la “nostra” fotografa, scomparsa prematuramente il 28 maggio 2023. Progetto, intitolato “Educazione Civica in ottica di genere. L’arte fotografica di Daniela Zedda”, subito avallato dal dirigente scolastico Massimo Spiga, presente come moderatore alla serata dedicata alla presentazione e premiazione degli elaborati realizzati dalle scuole Santa Caterina, Alberto Riva, Santa Alenixedda, via Piceno, Antonio Cima, Infanzia Riva e Riva primaria.

A presentare l’iniziativa, oltre a Spiga, Antioco Floris, docente universitario di Cinema, fotografia, televisione; Manuela Fiori, direttrice artistica del Festival Tuttestorie, e Sergio Benoni, giornalista e fondatore di RadioX. Tutti amici di Daniela.

Gli amici

Ma amici di Daniela lo divenivano, in qualche modo, tutti coloro che fotografava, da Paolo Conte a Daniel Pennac, per fare due nomi. Col mondo in mezzo. Perché, davvero, Daniela Zedda ha fotografato personaggi di ogni angolo di mondo e di ogni tipo, molti giunti a Cagliari quando, come ricorda Benoni, il capoluogo era magica confluenza dei più alti nomi del panorama mondiale musicale, teatrale e della danza. E non lo divenivano, amici di Daniela, perché aveva un modo di fare “piacione”. Era, semmai, per il contrario: parlava poco, manipolava la scena, in luci e sfondi, come ricorda Manuela Fiori, e poi scattava. E in quello scatto, dopo, tutti si accorgevano che aveva cavato l’anima. Si creava un legame che aveva a che fare con una simpatica forma di stregoneria, insomma. Stregava, sì, Daniela. Perché era “lo sguardo non visto che ci faceva vedere”, come l’ha definita Bruno Tognolini, ricordato da Fiori.

Ma i bambini, ben guidati, che hanno preso parte al progetto e alla presentazione finale dell’altra sera, sono andati oltre a questi incanti. E hanno dimostrato di avere metabolizzato una lezione fondamentale: che lo sguardo va educato. E l’immaginazione nutrita. Daniela è stata anche docente e ha fatto tanti laboratori di fotografia per insegnanti; questi, a loro volta, hanno trasmesso ai propri alunni senso della composizione dell’immagine, del ritratto, della luce.

I premi

La giuria ha deciso così: primo premio a Elisa Sanna (IID Scuola secondaria di primo grado Via Piceno); secondo premio alla classe IIB della Scuola Primaria Alberto Riva; terzo aFilippo Chironi (IIF Scuola secondaria di primo grado Via Piceno). Premio speciale: sezione C Scuola dell’Infanzia Alberto Riva. Menzioni speciali: Carolina Porru, IIF Scuola secondaria di primo grado Via Piceno; Mattia Vesta, IIIE Scuola secondaria di primo grado Via Piceno. Si aggiunge qui il “premio Unione Sarda”: ad Ester, IIIB Santa Caterina, che, partendo dal bellissimo lavoro di Daniela sui centenari sardi, ha affiancato al ritratto di sua nonna Caterina un bel disegno di montagne, cielo azzurro e sole. I nonni, una certezza della vita!

