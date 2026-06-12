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Dolianova
13 giugno 2026 alle 00:23

Daniela Sedda confermata vicesindaca 

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Incassato il terzo mandato consecutivo con il 76,49 per cento dei consensi grazie a oltre 3.600 preferenze, il sindaco di Dolianova Ivan Piras è al lavoro per la formazione della nuova Giunta e ieri ha inserito il tassello iniziale con la nomina della vicesindaca Daniela Sedda, prima degli eletti con ben 688 preferenze che la collocano al vertice assoluto tra i candidati più votati.

Sedda, vice anche nello scorso mandato, in questi anni è stata il braccio operativo del sindaco in diversi settori di intervento. A breve si conosceranno i nomi degli altri quattro assessori. Da capire se ci sarà una riconferma degli uscenti (Annarita Agus, Pier Vitale Atzu, Chicco Fenu e Marianna Scioni) o se, invece, qualcuno dovrà rinunciare alla carica lasciando spazio ai nuovi eletti. Sul fronte opposto, intanto, si riflette sulle ragioni della sconfitta. Mercoledì alle 19 incontro dei sostenitori della lista Campo Progressista per l’analisi del voto. (c. z.)

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