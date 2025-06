Daniela Santanchè: «Flussi turistici da orientare meglio»  

La campagna nazionale Valorizzare l'Italia sbarca in Sardegna per raccontare il lavoro sul turismo fatto dal governo Meloni in due anni e mezzo di legislatura. Tra dati in crescita e riforme, l'appuntamento a Olbia della tappa sarda della campagna lanciata dal Dipartimento turismo di Fratelli d'Italia è stata l'occasione per parlare di destagionalizzazione, blue economy, trasporti, overtourism e il suo contrario. «Siamo impegnati per agevolare le condizioni dei lavoratori del turismo perché crediamo che possa occupare molte persone: oggi abbiamo provato in Consiglio dei ministri una misura senza precedenti, quella dell'housing sociale, case a prezzi calmierati per aiutare dipendenti e imprenditori del settore», ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenuta al convegno (da remoto) per ringraziare quanto fatto dai Dipartimenti del turismo del suo partito che nella sala di Olbia ha accolto esperti e politici. «Siamo troppo concentrati sull'overtourism ma c'è un fenomeno che preoccupa di più, quello dell'undertourism per cui il 75 per cento dei turisti sta nel 4 per cento del territorio italiano: bisogna spostare il flusso turistico nel restante 96 per cento dell'Italia», ha concluso la titolare del ministero.

Destagionalizzazione

«Delocalizzare i flussi di visitatori è l’obiettivo del governo: portare fuori dai grandi poli turistici i visitatori e distribuirli su tutti i territori», ha confermato il deputato e consigliere di Santanchè, Gianluca Caramanna. «Abbiamo previsioni importanti per questa stagione: secondo i dati ministeriali, in Sardegna si stimano 20 milioni di presenze ma bisogna lavorare molto per la destagionalizzazione, collaborando con Regione e operatori per proporre un'offerta che sfrutti l'enogastronomia e i grandi eventi da lanciare nell'isola fuori stagione», ha spiegato Caramanna. Condivide il responsabile regionale FdI del Dipartimento turismo, Marco Di Gangi: «Viviamo una realtà che segna indicatori positivi ma che si concentrano in un arco temporale troppo ristretto: per far funzionare il turismo fuori stagione serve una regia condivisa, il problema va affrontato in un contesto istituzionale strutturato».

La grana-trasporti

Per orientare l'offerta turistica nell'isola si potrebbe partire dai crocieristi che cercano un turismo esperienziale, dell'enogastronomia ai siti culturali, e questi dati potrebbero indicare la strada per le performance della nostra Regione», ha detto il segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Natale Ditel. Questo, ha spiegato «se si considera che il turismo crocieristico è in continuo aumento, raggiungendo quest'anno 700mila passeggeri». Resta il nodo dei trasporti e non solo d'estate. «Se vogliamo puntare alla destagionalizzazione dobbiamo concentrarci sui trasporti da garantire anche d'inverno», ha detto il presidente della Commissione trasporti della Camera dei Deputati, Salvatore Deidda. E ha concluso: «Bisogna ricordare all'Europa che sebbene il turismo sia una fetta importante dell’economia della Sardegna, non è l'unica perciò bisogna garantire i trasporti, sempre, anche a chi viene per motivi di lavoro». Al convegno hanno partecipato anche la responsabile provinciale Dipartimento turismo Gallura, Valentina Secchi, il coordinatore regionale del partito, Francesco Mura, il presidente di Federalberghi Sardegna, Fabio Manca, la vicepresidente di Federalberghi Gallura, Ramona Cherchi, e il presidente della Commissione ambiente della Camera dei Deputati, Mauro Rotelli, e Delia Cualbu, vice presidente nazionale dell’associazione wedding planner.

RIPRODUZIONE RISERVATA