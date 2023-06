Daniela, quanta strada nei tuoi sandali 

È profondamente vero che tutte le fotografie di Daniela Zedda erano comunque dei ritratti. E che nel fotografare cercava e trovava innanzitutto la verità.

Perciò ieri pomeriggio la folla che riempiva la basilica di San Saturnino per il Dialogo a più voci voluto dal Museo archeologico nazionale di Cagliari per l’autrice scomparsa un mese fa a 64 anni sembrava un’assemblea di ritratti. Un congresso di volti. Un coro gregoriano di tante e tante verità individuali che si levava da ogni viso.

Ma era prima di tutto, come ha detto Maria Antonietta Mongiu ispirandosi all’arcaica spiritualità che aleggia sulla basilica e sulla sua area, un’elaborazione di un’assenza. E al contempo la consacrazione di una presenza che si consegna alla storia nella sua concretezza artistica e di documento. E il lutto, si sa, ciascuno lo affronta a modo suo. Marcello Fois per esempio la morte la considera «un incidente che si supera nell’attesa», e quindi stende su Daniela quel mantello da supereroe che ogni scrittore sente di avere indosso proclamando: «Parlo di morte in maniera poco convinta perché le persone a cui voglio bene, i miei amici, non muoiono. Finché non muoio anche io».

Le storie

Oppure c’è l’omaggio del ricordo, ogni aneddoto una lamina di metallo prezioso che si sovrappone a un’altra fino a comporre una maschera funebre che alla fine tutti trovano di una struggente verosimiglianza. E così, condotta dalla voce di Lia Careddu e dal canto di Elena Ledda, sotto la volta della basilica prende forma Daniela inflessibile, che un inverno per ritrarla porta Bianca Pitzorno in un giardino a caccia di una lastra di ghiaccio – “Sì, oggi sei una donna di ghiaccio” – che contrasti a dovere con le bacche di un cespuglio di rosa canina. Daniela rigorosa, che non manda in redazione “un’orizzontale”, ma pretende di sapere al millimetro larghezza e lunghezza dello spazio previsto sulla pagina dell’Unione Sarda, e a quel punto – e solo quando è il momento – manda a Maria Paola Masala una foto e una soltanto. Ma basta e avanza: è la foto, perché l’ha scelta lei. Gelosissima della propria autonomia professionale e artistica, indisponibile a cedere di un millimetro sulla considerazione del proprio lavoro. Ma generosa abbastanza da affidare la propria macchina fotografica a un bambino di un anno e mezzo, certa che la saprà custodire col dovuto rispetto. È un investimento o un’investitura, non è chiaro, ma di fatto il piccolo gliela restituirà integra e tanti anni dopo sarà, ed è, un fotografo.

E poi Daniela che sa issarsi nel Castello dei Pirenei della creatività di Antonio Marras e stabilire – è la moglie Patrizia Sardo a raccontare – più una simbiosi che una collaborazione, insegnando a un artista che vive incalzato dall’urgenza la disciplina zen della lentezza nell’aspettare la luce. E il suo sguardo chirurgico ispeziona il labirinto di MarrasLand prima di tuffarcisi tenendolo «a mano presa».

Le immagini

Poi hanno parlato le foto. Franco Masala le ha introdotte e contestualizzate mentre sullo schermo fluivano i mondi di Daniela Zedda, quel nero squisito, quel nitore assoluto e così umano. Quella capacità di sintesi che condensa tutta commedia italiana nello scatto di Nanni Loy che addenta un panino, con una voracità di vita che gli illumina la sua complicata geografia di rughe. O Miles Davis, e viene da dire che poche volte è stato così tanto Miles Davis. Genio e regolatezza, ha fatto attendere il giusto i suoi scatti per la collettiva di dieci fotografe sarde che è ancora in corso, mostra diffusa in Marmilla, ed è diventata un libro, e dopo averli selezionati con una cura che perfino l’incrudelire della malattia non poteva proibirle li ha spediti con il titolo, scelto come omaggio a Paolo Conte, fotografato e ritratto tante volte: “Quanta strada nei miei sandali”. Un verso che racconta anche lei, ha detto Maria Paola Masala. Le sue avventure luminose, il suo cammino finito troppo presto. “Daniela una di noi”, cantavano sul finale le LucidoSottile, in un coretto gaggio da stadio così scomposto, così irriverente e pieno di nostalgia che chissà quanto ha riso e pianto pure lei.

