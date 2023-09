Daniela De Rossi: sport, trapianto e nuova vita 

Cosa fare quando il cammino diventa impervio e si trova un grosso ostacolo sulla strada? Si può sempre cambiare itinerario. Ce lo insegna la storia di Daniela De Rossi, la nuotatrice prodigio diciasettenne, e del suo trapianto, raccontata col padre nel libro “La speranza in un dono”. Una storia densa di coraggio, determinazione, ma soprattutto d’amore. Stasera, alle 19, lei, suo padre Angelo e sua madre Monica saranno ospiti della manifestazione “Trapianto e sport per la vita”, che la Prometeo organizza a Monserrato (Casa Spiga, via del Redentore 216) con l’intento di sensibilizzare su donazione e trapianti di organi.

Dialisi

È a suon di bracciate che Daniela (romana) ha sconfitto la sua malattia, una patologia renale rara e degenerativa, diagnosticata nel 2012 durante una visita medico-sportiva. Un valore troppo alto nelle analisi delle urine. E da lì l’inizio del calvario e lo stop al nuoto. «Mi sentivo persa perché il nuoto era ciò che amavo di più e che amo allo stesso modo ancora oggi, e lasciarlo credo sia stata la cosa più difficile da superare», racconta Daniela. La dialisi diventa la sua compagna di viaggio per dodici ore al giorno, ogni giorno per due anni. Tutte le medaglie d’oro vinte, la bacheca piena e i traguardi raggiunti sono rimasti lì ad osservarla, bisbigliandole che probabilmente il suo sogno di diventare una grande atleta di successo era destinato a svanire. Poi nel 2016 la svolta: si incomincia a parlare di un possibile trapianto. Cosa che avviene il 15 febbraio dello stesso anno, ma non senza difficoltà. I tempi di attesa per avere il un rene compatibile rischiavano di protrarsi fino a 8 anni, un’eternità per una bambina che per sopravvivere passa gran parte della sua giornata attaccata ad un macchinario. Così gli viene proposta dal nefrologo la possibilità di trovare un donatore vivente. I suoi genitori iniziano i test di compatibilità e, dopo interminabili analisi, risultano entrambi compatibili. Il rene della madre però è per dimensioni più adatto al corpo di Daniela e così viene scelta lei.

Seconda vita

«Da lì ha avuto inizio la mia seconda vita. La prima cosa che ho fatto? Sono tornata in piscina». L’attività agonistica non era più un opzione, ma Daniela trova la motivazione giusta per tornare in acqua: tramite l’Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto (Aned) riprende ad allenarsi con l’obbiettivo di gareggiare nel 2017 ai campionati italiani per trapiantati, a Bra, e poi ai mondiali a Malaga, in Spagna. È chiaro che in quella nuova cornice un oro, un argento o un bronzo hanno un’importanza relativa. Nonostante i successi in acqua, Daniela aveva vinto una battaglia molto più importante. Non mancano comunque risultati strabilianti: si porta a casa due primi posti nella finale e il record del mondo di categoria. «Una vittoria per tutta la famiglia e in particolare per la mamma Monica, che con il suo gesto d’amore a consentito a Dany di rinascere una seconda volta», scrive il padre nel libro. Nel 2018 poi, i campionati europei dove i risultati sono ancora migliori: 4 medaglie, tutte d’oro. Subito dopo un oro e tre argenti al campionato del mondo per trapiantati a Newcastle, dove è anche la portabandiera dell’Italia. Anche in Australia, all’ultimo campionato si è portata a casa 3 medaglie d’oro e due argento.

Adesso

Oggi le difficoltà non sono finite, ma Daniela De Rossi continua a lottare. Sostenuta dall’amore della sua famiglia, continua a salire e scendere dal podio sbaragliando tutti in acqua e, con la valigia sempre pronta per nuove gare in giro per il mondo, ora studia anche per diventare istruttrice federale. Il loro libro, da leggere tutto d’un fiato, parla di una famiglia che si mette a nudo in uno dei periodi più intensi e terrificanti della propria vita, con il grande obbiettivo di promuovere la donazione. «Abbiamo deciso di raccontare la nostra Odissea, nella speranza che metterla nero su bianco possa sensibilizzare tutti coloro che sono ancora contrari alla donazione. Voglio urlare al mondo che dopo il trapianto sono nata una seconda volta».

