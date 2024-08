Daniel Pessiu, non chiamatelo baby dj 

Non ha ancora 14 anni, li compirà a novembre, ma Daniel Pessiu, il giovanissimo dj di Tortolì, ha già le idee chiare. Nei suoi dj set mixa con maestria i brani e fa ballare il pubblico di ogni età. La stoffa per fare il dj ce l’ha tutta e l’ha dimostrata anche durante la sua ultima esibizione in un palco rinomato come quello dell'Arabax Music Festival. Orgoglio di papà Walter e mamma Alessandra che lo seguono incoraggiano la sua passione. Così giovane e grintoso, i primi passi in questo mondo li ha mossi prestissimo. Con la sua consolle nella cameretta di casa ha iniziato a cimentarsi con la musica che di anni ne aveva solo dieci. Gli era stata regalato dai genitori uno strumento base ma quando hanno visto che non era solo una passione passeggera è passato a una più professionale.

Il bis

Uno dei suoi desideri era suonare al festival di Arbatax e l’ha fatto per il secondo anno. In questa edizione si è esibito il 14 agosto, aprendo ai big che poi sono saliti sul palco tra cui Il tre, Rhove, Rose Villain. Alla consolle si muove come un esperto, se ci si sofferma a guardare solo le mani non si direbbe un ragazzino. Com’è stato esibirsi all'Arabax davanti a tante persone? «Bellissimo, mi sono divertito e ho avuto la fortuna di suonare per un'ora». Quale il dj set? «Trap mixata con Edm» racconta. Daniel è sicuro e preparato, la sua è una passione che coltiva ogni giorno, appena ha tempo libero: consolle, mixer, cuffie e infinite tracce e basi musicali. Quando aveva solo sei anni era rimasto stregato da un dj set e allora aveva provato un passaggio e da lì è nato tutto. Chi ti ha insegnato? «Ho imparato tutto da solo».

Autodidatta

Daniel è autodidatta, dunque. Gli artisti che lo ispirano sono Gabry Ponte e Deejay Time che ha avuto la fortuna di conoscere all’Arabax. Per quanto riguarda gli artisti di zona è molto legato a dj come Manuel Pablo, Tugu, Gaiaz, che lo incoraggiano. Il suo repertorio spazia tra i vari generi musicali anche a seconda della serata. Dj Daniel si muove sicuro e a suo agio, ormai in zona è un nome conosciuto ha suonato in varie serate per il Carnevale, Capodanno, all'Holi Color di Bari Sardo, al Twelve Festival, o per le notti bianche a Tortolì. Qualche anno fa è stato tra i dj che hanno aperto a Cagliari il concerto di Salmo. «Se fosse per lui andrebbe dappertutto, la macchina sarebbe sempre carica dell'attrezzatura - dice il padre che lo accompagna - quando l'ho visto suonare per la prima volta all’Arabax ero un po' in tensione, ma ora sono tranquillo perché vedo che lui è sicuro e si diverte». Mentre continua a suonare e allenarsi non gli dispiacerebbe calcare palchi ancora più grandi. Magari con sue produzioni. Il dj come professione? «Non mi dispiacerebbe», dice. Intanto coltiva i suoi sogni e pensa a studiare, a settembre andrà in prima superiore.

