Daniel Auteil (anche regista) e la maestria di farci entrare in un tribunale 

Dimostrandosi ancora una volta un cineasta a tutto tondo, Daniel Autreil scrive, dirige e interpreta “La misura del dubbio”, libero adattamento tratto dalla raccolta “Au Guet-Apens” di Maître Mô che prendendo spunto da un caso giudiziario realmente accaduto osserva il confine in cui sospetto e fiducia si confondono fino ad offuscare l’evidenza dei fatti.

Dopo un’assenza di quindici anni dalla Corte d’assise, l’avvocato Jean Monier torna in aula per rappresentare Nicolas Milik, un uomo accusato dell’assassinio di sua moglie. Alle posizioni del pubblico ministero, Jean antepone la descrizione di una persona amorevole e senza doppi fini, rimanendo colpito dalla trasparenza e apparente lealtà dell’assistito. Ma perfino le prove più oggettive troveranno motivo di scontro nel susseguirsi imprevedibile dei risvolti che condurranno al verdetto finale. Entrando subito nel vivo della disputa, Autreil agisce dietro e davanti la cinepresa creando il giusto mix tra ricostruzione degli eventi e suspence. Oltre a una regia pensata appositamente per conferire dinamicità ai luoghi del processo, il racconto si compone di ricorrenti flashback utili ad approfondire le vicende e a chiarire meglio le ipotesi in gioco. In un’operazione che aderisce al filone d’appartenenza senza voler stravolgerne le fondamenta, Autreil regala un’interpretazione da fuoriclasse, ottimamente calibrata sia negli scambi verbali più accesi sia nei momenti di maggior fragilità e incertezza.

Un titolo che può considerarsi una garanzia per gli amanti del genere, rispettoso degli stilemi più tradizionali e, non meno, dotato di innegabile personalità. (g s.)