Dancing Week, al Tar la battaglia sul contributo 

Avevano organizzato, su incarico della Regione, la manifestazione Sardinia Dancing Week nel complesso sportivo del “Pala Pirastu”, dal 21 al 24 ottobre 2021, ma quando poi avevano chiesto il rimborso delle spese sostenute (446 mila euro), l’Ente aveva prima riconosciuto alla Dao Srl solo una piccola parte dei soldi spesi (56.627 euro) per poi, alla fine, non le aveva liquidato nulla. Colpa, a dire della Regione, della normativa europea sui cosiddetti “aiuti di Stato” che avrebbero impedito di rimborsare una cifra così alta. Ora, dopo il ricorso presentato dalla società con l’avvocato Eugenio Barrile, i giudici del Tar Sardegna hanno dato ragione al privato e annullato la decisione dell’Assessorato regionale al Turismo, assistita dai legali Alessandra Putzu e Giovanni Parisi, di revocare anche il rimborso di 56mila euro. Tardivo, invece, il ricorso della Dao che contestava la mancata concessione del contributo nella misura richiesta (446mila euro).

Nel dicembre 2023 la Dao aveva contestato l’entità ridotta del rimborso riconosciuto. Ma a gennaio dello scorso anno, non avendo accettato i 56mila euro offerti, la Regione aveva sancito la decadenza della società dell’intera possibilità di ricevere il contributo regionale per la manifestazione sportiva organizzata al palazzetto dello sport di via Rockefeller. Da qui la battaglia giudiziaria che si è chiusa con la sentenza dalla Seconda sezione del Tar. Accolto il ricorso della Dao: è illegittima la decisione dell’Assessorato al Turismo di negare il contributo ridotto, prima accordato, mentre è tardiva la questione legata al mancato riconoscimento totale del rimborso dei 446 mila euro spesi per la manifestazione sportiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA