Dana Masters: «Ah, che potenza la musica sarda!» 

«La musica sarda è una testimonianza del passato, della memoria, dell'identità. È toccante, potente e bellissima». Dana Masters lo dice con sincerità, perché dell’autenticità ha fatto il suo vessillo. Originaria della Carolina, la cantante si esibirà oggi alle 21.30 sul palco di “NoraJazz“, il festival organizzato dall’Associazione Enti Locali in collaborazione col Ministero della Cultura. È la penultima ospite della rassegna “Women in Jazz“, che si concluderà giovedì 14 agosto con Nik West.

Lei ha lavorato con vari artisti, Van Morris su tutti: come hanno contribuito a far crescere il suo talento?

«Sono stata fortunata a lavorare con musicisti, artisti e produttori incredibili. Non posso misurare appieno quanto quei momenti di collaborazione abbiano influenzato la mia musica, il mio processo creativo e persino la mia performance. Ogni collaborazione lascia un segno».

Ha lavorato a lungo negli Stati Uniti, adesso vive in Irlanda. Che cosa ha portato con sé dell’esperienza americana?

«L’unica cosa che posso fare come artista è creare attraverso il mio sguardo, e quella sguardo è stato plasmato dalla mia crescita nel sud degli Stati Uniti, dal periodo trascorso nel Midwest e, in seguito, dalla vita sulla costa occidentale. Dopo tanti anni in Europa, la mia prospettiva è di nuovo cambiata. Ora mi trovo a cavallo di due mondi».

Lei fonde il jazz con la musica con cui è cresciuta: soul, funk, r&b e gospel. Quanto sono importanti le contaminazioni per la creatività di un artista?

«Per quanto mi riguarda, non potrei sopravvivere creativamente se fossi incasellata in un singolo genere. Persino gli artisti etichettati come appartenenti a un solo genere raramente vivono creativamente in quel modo: è troppo limitante. I generi sono utili per descrivere l'esperienza di ascolto, ma se ci affezioniamo troppo alle etichette, queste possono danneggiare l'arte. È la contaminazione che mantiene il lavoro musicale vivo e fresco».

Essere cresciuta in una famiglia legata al Movimento per i Diritti Civili degli anni ’50 e ’60 ha influenzato la sua musica?

«Assolutamente sì, soprattutto a livello umano. Non mi sono resa conto appieno di quanto fosse unica la mia visione del mondo finché non mi sono trasferita lontano da casa e ho capito che non tutti vedono il mondo come sono stata cresciuta io. Se sono autentica, chi ascolta la mia musica riuscirà a sentire tracce di giustizia, di compassione e comunità, non sempre esplicite, ma sempre presenti».

Il suo album di debutto “Real Good Mood“, uscito nel 2024, è un inno alla gioia. Lo ha presentato dicendo: «anche se il nostro mondo è in fiamme dobbiamo celebrare la gioia». La pensa ancora così?

«Certamente, ci sono cose di cui lo spirito umano ha bisogno per sopravvivere, proprio come il corpo ha bisogno di cibo e acqua. E se la tua vocazione nella vita è combattere l'ingiustizia, devi soprattutto proteggere la gioia. Non sopravviverai senza. L’ho imparato da mia nonna, da mia madre e da mia zia. Queste donne ridevano più di chiunque altro io abbia mai conosciuto, eppure avevano sofferto più della maggior parte delle persone che abbia mai incontrato».

Il “NoraJazz“ si svolge in un luogo magico.

«Credo nelle vibrazioni dei luoghi, condizionano ciò che sentiamo e come ci muoviamo. Non senti solo l'energia dei musicisti o del pubblico; senti proprio lo spirito del luogo. E questo cambia tutto».

