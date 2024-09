“Dammi un cinque!”, spazio alla cultura 

Monastir si prepara a vivere il festival “Dammi un cinque”! che, a partire da oggi, pone al centro dell’attenzione arte e cultura. «“Dammi un cinque!” è un festival di arte e cultura che la nostra amministrazione porta avanti ormai da nove anni in collaborazione con la Pro Loco, con l’obiettivo di offrire momenti di arte, cultura e condivisione nei luoghi più rappresentativi del nostro paese», afferma Matteo Martis, consigliere con delega alla Cultura.

Cinque le giornate, ognuna dedicata a un’arte diversa. «L’idea è quella di avvicinare le persone alle diverse espressioni artistiche: l’arte non è solo un quadro, ma può essere anche uno spettacolo musicale, un premio letterario o un concerto di musica classica», afferma Federica Ledda, presidente della Pro Loco. Sabato si chiuderà con “Cenendi totus impari”: «La serata conclusiva è dedicata ai monastiresi: allestiremo una tavolata lungo la via Nazionale per circa 900 persone dove ognuno porta qualcosa che condivide con gli altri», chiude Ledda.

RIPRODUZIONE RISERVATA