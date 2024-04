Si è avvicinato a piedi, sorprendendolo alle spalle. Gli ha mostrato la pistola, dicendogli: «Dammi i soldi o sarà peggio per te». Poche parole, ma convincenti soprattutto per l’arma puntata addosso al giovane dipendente della stazione di servizio dell’Eni di via Tramontana. Il rapinatore entrato in azione ieri sera ha impiegato pochi secondi per completare il colpo: afferrato i soldi, circa 200 euro, è scappato sempre a piedi dirigendosi verso via Euro. Qui potrebbe essere salito su un’auto o uno scooter: ad attenderlo magari c’era un complice. Un blitz improvviso, immortalato dalle telecamere dell’impianto: le immagini sono state recuperate dagli agenti della Squadra volante, che hanno avviato le indagini insieme agli investigatori della Mobile.

Sotto choc

La rapina è avvenuta attorno alle 18,30. Per il giovane dipendente sono stati momenti di grande paura. «Il rapinatore è arrivato a piedi. Era vestito tutto di nero e il viso coperto. Si vedevano appena gli occhi. Mi ha puntato la pistola addosso, dicendomi di dargli tutti i soldi»: questo il racconto fatto dal benzinaio agli agenti delle volanti, coordinate dal dirigente Massimo Imbimbo. Il lavoratore ha poi ripreso il lavoro, nonostante fosse ancora agitato per quanto accaduto. Mentre i poliziotti hanno proseguito nel raccogliere le testimonianze e nel recuperare le immagini del sistema di videosorveglianza, diverse pattuglie hanno iniziato le ricerche del bandito nelle vie di La Palma e del Quartiere del Sole.

Il piano di fuga

L’uomo si sarebbe portato via i soldi che il dipendente della stazione di servizio aveva con sé in quel momento: circa 200 euro. Diversi curiosi si sono fermati davanti al distributore per chiedere cosa fosse accaduto, notando le pattuglie della Polizia. Probabile che nella zona ci fosse un complice ad attendere il rapinatore per proseguire la fuga su un’auto o su uno scooter. Per questo gli investigatori hanno provato a raccogliere informazioni da chi si trovava nelle strade vicine, nella speranza che avessero notato qualcosa di utile alle indagini.

I precedenti

Non è la prima volta che l’impianto finisce nel mirino dei malviventi. Nel 2017 c’era stato un furto durante la notte, mentre nel febbraio del 2015 due banditi, armati e mascherati, avevano minacciato un dipendente portando via duemila euro. Nel dicembre 2011 un altro colpo: un uomo incappucciato aveva aggredito alle spalle il benzinaio che si trovava nel gabbiotto, scappando poi con l'incasso della serata, cinquemila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA