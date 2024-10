«Dammi i soldi o do fuoco alla casa» Arrestato un 36enne 

Voleva soldi per comprare dosi di droga, di cui è schiavo. Ma la madre, nonostante la sfuriata notturna non ha ceduto: solo quando il figlio di 34 anni ha minacciato di far esplodere la bombola del gas in cucina, nella casa in cui vivono insieme, la donna di 52 anni ha telefonato al numero unico per le emergenze uno-uno-due, per chiedere aiuto.

Le è arrivato rapidamente sotto forma di due pattuglie dei carabinieri, della stazione di Villanova e del Nucleo operativo radiomobile, che in pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione di madre e figlio nel centro storico. Proprio la tempestività dell’intervento dei militari ha consentito di disinnescare subito la minaccia: i carabinieri hanno messo in sicurezza la madre del giovane e l’appartamento in pochi minuti. Dopo che era stato superato il momento critico, la madre ha formalizzato una querela nei confronti del figlio. Ha precisato di essere stata vittima di ripetute minacce e anche di tentativi di estorsione già in passato, di essere esasperata a causa delle continue richieste di denaro per acquistare gli stupefacenti e delle minacce che accompagnano sempre le richieste di denaro ai familiari per acquistare lo stupefacente.

