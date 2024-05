«Dammi i soldi della cassa o sparo» 

La serranda è rimasta abbassata. Ma le parole urlate da un giovane incappucciato riecheggiano nel bar di Sant’Efisio. «Dammi i soldi o sparo». Poi la prontezza di riflessi della proprietaria che, con uno spintone, ha messo in fuga il rapinatore, scappato a mani vuote. Immediato l’intervento dei carabinieri ma dell’uomo nessuna traccia; ieri la denuncia per tentata rapina mentre vanno avanti i controlli.

Il blitz

Martedì notte il She bar di via Sassari era ormai in chiusura. «La serranda era abbassata a metà, io stavo facendo le pulizie all’interno e riordinavo il bancone quando all'improvviso è entrato un uomo incappucciato» racconta Natalia dietro il bancone per dare una mano alla moglie Nadia Mele, proprietaria del bar. «Mi ha detto di dargli tutti i soldi che c’erano in cassa altrimenti avrebbe sparato – ricorda – Gli ho risposto che non gli avrei dato niente, e allora ha iniziato a urlare». Istanti concitati, nel frattempo nel bar è entrata la titolare che con una forte spinta ha allontanato l’uomo che a quel punto è fuggito di corsa verso la stazione. Le urla hanno richiamato numerosi vicini e passanti, qualcuno nel frattampo ha dato l’allarme e in pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri. I militari hanno setacciato la zona, adesso dovranno essere visionati i filmati delle telecamere del rione per cercare di risalire al responsabile della tentata rapina.

L’allarme

«Sono stati momenti tremendi – spiega Natalia – non so se fosse effettivamente armato, non ho visto la pistola però ha puntato contro di me la mano, coperta da una bandana. E poi la minaccia di fare fuoco». Di certo quei minuti concitati saranno difficili da dimenticare. «Non era mai capitato nulla del genere – vanno avanti le due ragazze – questo è un quartiere tutto sommato tranquillo, ma dopo quel che è capitato adesso abbiamo una certa paura a continuare a lavorare, soprattutto la sera che c’è meno movimento».

Le forze dell’ordine continueranno con gli accertamenti, ieri hanno sentito a lungo le due donne per cercare di ricostruire l’accaduto e raccogliere ogni elemento utile alle indagini.

